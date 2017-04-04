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Osmaniye'deki Onkoloji Doktoruna Kongrede Ödül Verildi

Osmaniye Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesi Uzman Doktoru Onkolog Ali Alkan’a ödül verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesi Uzman Doktoru Onkolog Ali Alkan’a katıldığı bir kongrede Akademik Başarı ve En İyi Vaka Sunumu ödülü Verildi.

Avusturyanın Salzburg kentinde 26 Mart- 1 Nisan 2017 tarihleri arasında 25 farklı ülkeden 34 uzman doktorun katıldığı Salzburg Weill Cornell Semianar- Oncology A: gastrointestinal Cancers" toplantısına katılarak vaka sunumu yapmıştır.

Başarılı Uzman Onkologumuz Dr.Ali Alkan Toplantıda vaka sunumu yaparak "EN İYİ VAKA SUNUMU" VE "AKADEMİK BAŞARI" ödülleri almıştır.

Başarılı Onkologumuzu tebrik ederiz.

Ödül sahibi doktorumuz Osmaniyemiz için büyük bir fırsattır. Teşhisi koyulsun- koyulmasın, ister operasyon geçirmiş ister geçirmemiş olsun tüm kanser hastalarımızı tedavi takip ve kontrolleri için Osmaniye Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesine davet ediyoruz.

Bugün 18:01 TSİ - Osmaniye 35 Okunma

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