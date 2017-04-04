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Bugün 20:09 TSİ- Bölge Haberleri

Agd Hataydan Dörtyolda Şehit Polis Hatıra Ormanı

Anadolu Gençlik Derneğı Agd Hatay Şubesi Ortaokullar Komisyonu Okuma Grupları Dörtyolda Şeiıt Polıs Yusuf Erin Anısına Hatıra Ormanı Oluşturdu.

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Amanos Dağları Çökek Yaylası yolunda gerçekleştirilen etkinliğe Şehit Polis Yusuf Erinin ailesi Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Orman İşletme Müdürü Abdussamet Doğar Anadolu Gençlik Derneği AGD Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşir Candan AGD Antakya Temsilcisi Mehmet İncecik AGD Dörtyol Temsilcisi Ahmet DuranBacan ve bazı ve STK temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Anadolu Gençlik Derneğinin yurt çapında her şehide bir fidan her fidan bir şehit temalı bir kampanya başlattığını belirterek bu vatan için canını feda eden şehidimiz Yusuf Erini rahmetle anıyorum. Değeri ailesi etkinliğimizi onurlandırdılar teşekkür ediyoruz dedi.

Çalışkan AGD bu ulvi anı canlı tutmak adına başlattığı kampanya ile her şehidimizin adını yaşatacaktır. Her fidan bir gençtir diyerek sembolik olarak fidan ekiyoruz ancak esas gayemiz milletini düşünen ülkeye faydalı olacak gençliğimizde şehadet ideali oluşturmaktır diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut da Toprağa canını veren her bir fidan için sizde bir fidan dikin etkinliği kapsamında Türkiye genelinde oluşturduğumuz hatıra ormanlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl Antakyada Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bu yıl ise Dörtyolda Şehit polisimiz Yusuf Erin kardeşimizin adına gerçekleştirdiğimiz fidan dikim etkinliğine önümüzdeki yıllarda Hatayımızın diğer ilçelerinde devam edeceğiz inşallah dedi.

Şehit Erinin babası Hüseyin Erin ise Oğlumuzun adının burada yaşaması bizleri ziyadesiyle duygulandırdı. Etkinliği gerçekleştiren Anadolu Gençlik Derneğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

Bugün 20:09 TSİ - Bölge Haberleri 9 Okunma

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