Erzinspor Ankara Demirspor Maçına Sıkı Hazırlanıyor

Erzin- TFF Spor Toto 3lig 1. Grupta yer alan Hatayın temslicisi Erzin belediye spor yarın Çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Ankara Demirspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Geçen hafta Tekirdağ spor deplasmanından 1 puanla dönen Erzin BelediyeSpor Ankara Demirspor maçının önemli olduğu bilinciyle tüm futbolcular maça motivasyon oldular.

Antraman sonrası açıklzmada bulunan Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Recep Aydemir,Tekiradağdan şansız yediğimz golle 1-1 le döndük ve Çarşamba günü sahamızda konuk edeceğimiz ve oynacağımız Ankara Demirspor maçına tüm oyuncularım hazırlandı ve bu maçtan çıkacak sonuç takımımz epey rahatlatacak” dedi.

Takım kaptanı Şahin Tüter de yaptığ ksıa çaıklamda Tkeiradağ maçı da la dığımz berberlki takaı kan getrdi ve yarın ki Maçın önemli olduğunu ve galibiyet için oynayacağız “dedi

Haber:Adil Coşkuner-Erzin