Başak Gazetesi
12° OSMANİYE
Bugün 20:19 TSİ- Osmaniye

Erzinspor Ankara Demirspor Maçına Sıkı Hazırlanıyor

Erzinspor Teknik Direktörü Aydemir, Yarınki Maç İçin Sakat Ve Cezalı Futbolcunu Olmadığını Söyledi..

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Erzin- TFF Spor Toto 3lig 1. Grupta yer alan Hatayın temslicisi Erzin belediye spor yarın Çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Ankara Demirspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Geçen hafta Tekirdağ spor deplasmanından 1 puanla dönen Erzin BelediyeSpor Ankara Demirspor maçının önemli olduğu bilinciyle tüm futbolcular maça motivasyon oldular.

Antraman sonrası açıklzmada bulunan Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Recep Aydemir,Tekiradağdan şansız yediğimz golle 1-1 le döndük ve Çarşamba günü sahamızda konuk edeceğimiz ve oynacağımız Ankara Demirspor maçına tüm oyuncularım hazırlandı ve bu maçtan çıkacak sonuç takımımz epey rahatlatacak” dedi.

Takım kaptanı Şahin Tüter de yaptığ ksıa çaıklamda Tkeiradağ maçı da la dığımz berberlki takaı kan getrdi ve yarın ki Maçın önemli olduğunu ve galibiyet için oynayacağız “dedi

Haber:Adil Coşkuner-Erzin

Bugün 20:19 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Çaldıkları Kabloları Yakarken Yakalandılar mask

Çaldıkları Kabloları Yakarken Yakalandılar

Erzinspor Ankara Demirspor Maçına Sıkı Hazırlanıyor mask

Erzinspor Ankara Demirspor Maçına Sıkı Hazırlanıyor

Osmaniye'deki Onkoloji Doktoruna Kongrede Ödül Verildi mask

Osmaniye'deki Onkoloji Doktoruna Kongrede Ödül Verildi

İsmail Sert, Toprakkale Sanayi Sitesi Başkan Adaylığı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor mask

İsmail Sert, Toprakkale Sanayi Sitesi Başkan Adaylığı İçin Ç...
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558
FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Olduğu İddia Edilen 30 Kişi Yeniden Tutuklandı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Oldu...

Yıldırım'ın "EVET" isteğine Osmaniye'den şartlı "EVET" mask

Yıldırım'ın "EVET" isteğine Osmaniye'den şartlı "EVET"

Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor mask

Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti mask

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

Erzin MHP'de Yeni Başkan Mehmet Eser mask

Erzin MHP'de Yeni Başkan Mehmet Eser

Türk Ocaklarının 105. yılı kutlandı mask

Türk Ocaklarının 105. yılı kutlandı

Osmaniye'deki Onkoloji Doktoruna Kongrede Ödül Verildi mask

Osmaniye'deki Onkoloji Doktoruna Kongrede Ödül Verildi

Osmaniye Off Road Kulübünden Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Teşekkür Ziyareti mask

Osmaniye Off Road Kulübünden Belediye Başkanı Kadir Kara’ya...

Prof. Dr. Kuzu, yeni hükümet sistemini anlattı mask

Prof. Dr. Kuzu, yeni hükümet sistemini anlattı

İpek: Çocuk oyunları anne baba şefkati gibidir mask

İpek: Çocuk oyunları anne baba şefkati gibidir

Gülle ve cirit atmada Türkiye rekoru mask

Gülle ve cirit atmada Türkiye rekoru

İsmail Sert, Toprakkale Sanayi Sitesi Başkan Adaylığı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor mask

İsmail Sert, Toprakkale Sanayi Sitesi Başkan Adaylığı İçin Ç...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558