Türk Ocaklarının 105. yılı kutlandı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen etkinlikle Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgar İmam Verdiyev yönetimin de okutman ve öğrencilerden oluşan ekip Türk Dünyasından müzik örnekleriyle dolu bir konser verdiler. Program, saygı duruşu istiklal marşı ve ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, açış konuşmasında, "Tarihte kurduğumuz en büyük devletin, Devlet-i Aliyye’nin dağılma döneminde, bundan 105 yıl önce kutlu bir Ocak kuruldu. Vatan ve millet aşkıyla dolu 190 Tıbbiyeli öğrenci, Türklüğün makûs talihini yenmek için Türk milliyetçisi büyüklerine mektuplar yazdılar. Onlar da bu aziz millete hizmet için Türk Ocağı’nı kurdular. Türk milletini fikir, ilim, sanat, ekonomi, eğitim vb. bütün alanlarda yüceltmek ülküsüyle şaha kalkan Türk Ocaklılar, Balkan savaşları, Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadelenin yaşandığı on yıllık savaş döneminde sadece fikrî önderlik yapmadılar, fiilen cephelerde savaştılar. İşgal yıllarında emperyalistlere ilk direnenler de onlardı, kapılarına ilk kilit vurulanlar da... Ama yılmadılar ve Anadolu’da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde yeniden diriliş hareketinde mücadelelerini sürdürdüler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük ettiler." dedi. Türk Ocaklılar olarak içinden geçile zor süreçte daima milletin, devletin ve demokrasinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Çetinkaya, "Türklüğün, İslam âleminin ve insanlığın geleceği için, adalet, merhamet ve hürriyet ilkelerini özümsemiş; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür gelecek nesillerin yetişmesi için yürütmekte olduğumuz faaliyetleri yeni bir anlayışla devam ettireceğiz. Türklüğün kutlu ocağı ebediyyen tütsün. Türk milleti var olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun." diye konuştu. Türk Ocakları Osmaniye Şubesi üyelerinden Tahsin Çetin'in nevruz şiiri ve Prof Dr. Babek Kurbanov un konuşmasının ardından Türk Dünyasından müzik sunumu salonda duygulu ve coşkulu bir hava oluşturdu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE