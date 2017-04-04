Tekvando il birincileri belli oldu

Tosyalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara il ve ilçelerden olmak üzere 14 okuldan 41 öğrenci katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.Kilolarında birinci olan sporcular şu şekilde: Yıldız Kızlar: 37 kiloda 1.Esra Dizlek, Düziçi İrfanlı Ortaokulu ve 2. Erva Songurtekin Özel Ender Koleji. 41 kiloda 1. Betül Öcal Atatürk Ortaokulu ve 2. Aslı Topal Karacaoğlan Ortaokulu. 44 kiloda 1. Selinay Çetinbilek Cahit Zarifoğlu Ortaokulu ve 2. Zeynep Besnek Atatürk Ortaokulu. 47 kiloda 1. Nisanur İnce Özel Bilim Koleji ve 2. Melike Songül Düziçi Ortaokulu. 51 kiloda 1. Ece Nur Karslı Özel Atabey Koleji ve 2. Şevval Köse Merke Z Ortaokulu. 55 kiloda 1. Selin Şaşmaz Atatürk Ortaokulu, 2.Ceren Hatıl Saimbey Ortaokulu ve 3'üncüler Rukiye Özdil Cahit Zarifoğlu Ortaokulu, Melek Seray Doğan Atatürk Ortaokulu. 59 kiloda 1. Sude İlayda Taşkıran Atatürk Ortaokulu.Yıldız Erkeklerde: 33 kiloda 1. Anılcan Sağlam Özel Zirve O.O, 2. Kerem Çınar Hasan Ali Kırmıtlı O.O) 3.Sefa Tatlı Bahçe İmam Hatip O.O. 37 kiloda 1. M. Fettah Seçer Merkez İmam Hatip, 2. Semih Eren Bilim Koleji ve 3. Bedirhan Kılıç Bahçe Ortaokulu. 41 kiloda 1. Mulla Mehmet Gürler Osmaniye 75 ,İO. 2. Abdullah Düzgün Atatürk O.O ve 3. Kaan Topal Osmaniye 75 İ.O., 49 kiloda 1. M. Furkan Doğru Atatürk O.O., 2.Hüseyin Güzel Bahçe O.O., 53 Kiloda 1. Furkan Çanak Cebelibereket O.O., 2. M. Emin Özdoğan Atatürk Ortaokulu, 3. Ahmet Arda Eroğlu Düziçi İrfanlı O.O., 3. Yusuf Alptekin Şehit Yasemin Tekin O.O., 57 kiloda 1.Mehmet Erdoğan Zirve Orta Okulu, 61 Kiloda 1. İbrahim Nas Kadirli Yüzüncü Yıl O.O., 2. Talha Cihan Menektaş Karacaoğlan O.O., 65 kiloda 1. Mertcen Talaz Düziçi İrfanlı Okulu) 2. Samet Ece Geben Kadirli Ortaokulu ve 3. Ömer Anıl Börklüce Cebelibereket O.O., 65 ve üstü kiloda 1.Mehmet Emre Cebin Kadirli Cengiz Topel ve 2. Alperen Delikişi Özel Zirve Ortaokulu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE