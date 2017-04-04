Çaldıkları Kabloları Yakarken Yakalandılar

İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi Merkez mahallesinde bulunan ve aktif olarak kullanılan internet ve telefon haberleşmesini sağlayan yaklaşık 300 metre uzunluğunda ki bakır kablonun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma devriye ekibi gönderildi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelileri olan A.B. (40), T.G. (20), S.A. (18) ve A.G. (18) isimli şahısların Yarbaşı otoyol köprüsü altında çaldıkları kabloları yaktıkları esnada yakalandı.

Ayrıca ele geçirilen 40 kg bakırın şüpheli şahıslar tarafından Y.D. (45)'ye sattıkları belirlendi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüphelilerden A.B.,T.G., ve S.A. göz altına alınırken, diğer şüpheliler Y.D. ifadesinin alınması, A.G.’nin ise kimlik tespitinin yapılmasına müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.