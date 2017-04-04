Vali Al, Sumbas ilçesini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Kerem Al, Sumbas ilçesini ziyaret etti. İlçeye giden Vali Kerem Al, ilçe girişinde İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Kerem Al ilk olarak Sumbas Kaymakamlığını ziyaret etti. Yeni atanan Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun'a görevinde başarılar dileyen Vali Kerem Al, ziyaretinin devamında Kaymakam Coşkun'dan ilçe hakkında brifing aldı.Programının devamında Sumbas Belediyesini de ziyaret eden Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ile bir süre görüştü.

Başkan Nuhoğlu, Vali Al’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.1896 yılında yapılmış olan Sumbas Eski Camii'ni ziyaret ederek Cami hakkında Kaymakam Coşkun’dan bilgi alan Vali Al, daha sonra Sumbas ilçesine bağlı Akçataş Köyünü ziyaret etti.Akçataş köyü muhtarı ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Kerem Al, köy sakinleri ile bir araya geldi.

Ziyaret amacının köy sakinlerinin varsa sorun ve taleplerini dinlemek olduğunu ifade eden Vali Al, ilk olarak köy muhtarı Serhat Vayısoğlu’ndan köyün tarihi, nüfus, ekonomi ve eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Muhtar Vayısoğlu, köy sakinleri adına Vali Kerem Al ve protokol mensuplarına köylerini ziyaret ettikleri için teşekkür etti. Ziyaretin devamında köy sakinleri, ihtiyaç ve taleplerini dile getirdiler.İlin tüm ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşaması için gayret gösterdiklerini belirten Vali Al, imkânlar ölçüsünde, en acil olan ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Akçataş Köyünün çok güzel bir köy olduğunu ifade eden Vali Kerem Al, Akçataş Köyü sakinlerine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu da Akçataş Köyü sakinleri ile bir arada bulunmaktan ve sohbet etmekten mutluluk duyduklarını kaydettiler. Vali Al’ın Sumbas programı, Sumbas Çayı ve Şarlak Şelalesinde yaptığı incelemelerin ardından sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/SUMBAS (Osmaniye)