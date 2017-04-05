Durmuşoğlu, günün 1 dakikasını boş geçirmiyor

Halk oylaması çalışmalarının son dakikaya kadar süreceğini vurgulayan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, zihinlerinde uzak diye bir kavram olmadığını, her bir oyun önemini çok iyi bildiklerini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya her zaman önem verdiklerini ifade eden Durmuşoğlu "Bu çalışmalar hem bize hem de hemşehrilerimize çok faydalı oluyor. Bir araya gelmenin, gönülden gönüle muhabbet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla görüşüyor, onlara neden evet dememiz gerektiğini anlatıyoruz. Görüştüğümüz vatandaşların heyecanı, bizim heyecanımızı da ikiye katlıyor. Bugüne kadar tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızla birlikte ürettik ve birlikte ürettiğimiz işlerin getirisi hep güzel oldu. Biz birbirimizin gönlüne ne kadar dokunursak, bu Türkiye’ye de yansır. Bu azim bizde var. Merkezde yaptığımız çalışmaların haricinde günde 12-13 saate varan köy ziyaretleri yaptığımız oluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini madde madde anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Köylülerimiz bizi severek dinliyor ve gönül rahatlığıyla kararını veriyor" dedi.

“HALKIN TERCİHİ TAM ANLAMIYLA ÜLKE YÖNETİMİNE YANSIYACAK”

16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının, milli iradenin ülke yönetimine yansıtılması yolunda atılan çok önemli bir adım olduğu belirten Durmuşoğlu “Hayır politikası yürütenler, anayasa değişiklik paketini konuşmak yerine klişe suçlamalarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biz, teklifin içeriğini anlatmakla meşgulüz, çünkü bu değişikliğin ülkemize ne gibi getirileri olacağını vatandaşlarımızın bilmesi lazım. ” ifadelerini kullandı.

Değişiklik yapılacak 18 maddenin Türkiye’nin geleceği için çok hayati önem taşıdığını söyleyen Durmuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz, Türkiye’de kalıcı istikrarın sağlanması için mücadele ediyoruz. Yasama, yürütme ve yargı tam anlamıyla birbirinden ayrılsın istiyoruz. Siyaset üzerindeki vesayetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Meclis geçmişte birçok vesayet gücünün manipülasyonuna uğradı. Halk sandıkta tercihini yapıyor ama Meclis’te birileri başka tür kompozisyonlar ortaya çıkarabiliyor. 16 Nisan’da yapacağımız değişiklik, tüm bunları ortadan kaldıracak nitelikte. Bugün küresel güçlere baktığımızda, bölgemizde bir istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu, hatta bazı ülkelerin açıkça ‘hayır’ propagandası yaptığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, Türkiye'nin bu girişimlere karşılık vermesi gibi görmek lazım."