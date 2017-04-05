Dörtyol Belediye Meclisi Toplandı ve Gruplara Bağımsız Adaylar Seçilmesi Dikkat Çekti

Dörtyol Belediye Meclisi 2017 yılı 4. Meclis birleşimi önceki gün Belediye Meclis Salonunda Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un şehir dışında olması, Meclis Başkanı Kenan Uçar’ın da katılmaması nedeniyle Dörtyol Belediye Başkan Vekili Behiye Gürakan’ın başkanlığında yapıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan Behiye Gürakan alınacak kararların ve yapılacak çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunduktan sonra gündemin üçüncü maddesi olarak meclis üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların olup olmadığı sordu. Günden talebi olmayınca meclis 4. Maddede encümen üye seçimine geçti. MHP Gurubu adına encümen üyeliklerine Mevlüt Saraçoğlu, Mevlüt Coşkun ve Hasan Arıkan önerildi. Gizli oy açık tasnifle yapılan seçimlerde 26 oyun oy birliğiyle encümen üyeleri seçilmiş oldu.

Meclis gündeminin 5. Maddesinde Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerinin seçimini yaptı. MHP Gurubu Adına Behiye Gürakan, Gani Kendir ve Kenan Uçar, Ak Parti Gurubu adına Necmettin Türkan ve Mehmet Aydın önerildi. Ak Parti Meclis Üyesi Latif Çelik ise gurup toplantısında kendi adının olduğun ama gurup önerisinde olmamasına anlam veremediğini belirtip bağımsız adaylığını açıkladı. Ak Parti Gurubu adına önerilen Mehmet Aydın bunun üzerine adaylıktan çekildiğini belirtti. Ak Parti Gurup sözcüsü Celalettin Yakut ise bunun üzerine Ak Parti Gurubu adına Necmettin Türkan ve Celalettin Yakut önerisini getirdi. Yapılan gizli oylama sonucunda Behiye Gürakan 25 (MHP), Kenan Uçar 25 (MHP), Gani Kendir 22 (MHP), Necmettin Türkan 18 (AKP) ve Latif Çelik 17 (AKP) oy alarak Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olurken Celalettin Yakut 8 (AKP) oy alabildi. Listede adı olmayan Mehmet Aydın’a 3 (AKP), Kahraman Kıymacı 1 ve Mehmet taş ise 1 ay aldı. Bir oy ise boş olarak kullanıldı.

Meclis gündeminin 6. Maddesinde İmar Komisyon Üye seçimlerini gerçekleştirdi. MHP Gurubu adına Fazıl Küçük, Süleyman Gülbahar ve Alaaddin Arslan önerilirken Ak parti Gurubu Celalettin yakut ve Mehmet Keleş’i önerdi. Ak Partili Güven Eker ve İsmail Tekin gurup toplantısında kendi isimleri olduğunu fakat meclise sunulan gurup karırından isimlerinin çıkartılmış olduğun belirterek bağımsız adaylıklarını açıkladılar. Gizli oylama sonucunda Fazıl Küçük 26 (MHP), Süleyman Gülbahar 25 (MHP) ve Alaaddin Arslan 25 (MHP), Güven Eker 17 (AKP) ve İsmail Tekin 13 (AKP) oy alarak İmar Komisyon Üyeliklerine seçilirken Ak Parti Gurubunun önerisindeki Celalettin Yakut 12 ve Mehmet Keleş 10 oy alarak komisyon üyeliğinin dışında kaldılar.

Meclis gündeminin 7. Maddesinde 2016 yılı faaliyet raporunu görüştü. Faaliyet raporunun guruplar tarafından daha önce okunarak incelendiği belirtildi ve gurupların olumlu görüşleri doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminin 8. Maddesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyeye şartsız bağış yoluyla verilen Yol Süpürme Aracının Kamu Hizmetine tahsis edilmesi ve haczedilememesi talebini görüşerek oy birliği ile karar bağladı.

Meclis gündeminin 9 maddesinde ise Yeniyurt Mahallesi 1042 parsel nolu taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün talebini İmar komisyonunun olumlu görüşleri doğrultusunda oy birliği ile kabul etti.

11. Gündem maddesi olarak görüşülen Karakese Mahallesi 874 parsel nolu taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün talebini İmar komisyonunun olumlu görüşleri doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 12. ve 13. Maddelerini rapor hazırlanması amacıyla İmar komisyonuna oy birliği ile havale etti.

Gündemin 14. Maddesinde . madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminin 15. Ve son maddesinde ise oy birliğiyle karar bağlandı.

Dörtyol Belediye meclisi 2017 yılı 5. Meclis birleşimini 2 Mayıs 2017 Salı günü Saat 16;00’da yapmak üzere birleşimini sonlandırdı.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU - Dörtyol