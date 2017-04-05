Başak Gazetesi
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Bugün 14:01 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al, Aslanpınarı Köylülerinin Sorunlarını Dinledi

Osmaniye Valisi Kerem Al, Aslanpınarı Köylüleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve gereginin yapılacağını söyledi.

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Vali Kerem Al, Toprakkale ilçesinin Arslanpınarı Köyü’nü ziyaret etti. Köyün girişinde Toprakkale Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Muammer Balcı, ilçe kurum müdürleri ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Kerem Al’a Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Ovalı eşlik etti.

Arslanpınarı İlkokulu bahçesinde köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Al, ilk olarak Köy Muhtarı Yaşar Akkuş’tan köy hakkında bilgi aldı. Köyün geçim kaynakları, eğitim durumu, nüfusu ve tarihi hakkında Vali Al’a bilgi veren Köy Muhtarı, Vali Al ve Milletvekili Önal’a köylerini ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Zaman zaman ilçe ve köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Vali Al, bugünkü ziyaretinin köy sakinlerinin varsa sorun ve talepleri dinlemek olduğunu söyledi. Arslanpınarı Köyü sakinlerinin yanı sıra Vali Al’ın ziyareti sırasında orada bulunan çevre köylerin muhtarları da köylerinin sorun ve taleplerini Vali Al’a ilettiler.

Köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Al, tüm sorunları çözme gayretinde olduklarını, çünkü ilimizde yaşayan tüm vatandaşların en iyi koşullarda yaşamalarını arzu ettiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında dile getirilen tüm sorun ve taleplerin inceleneceğini de söyleyen Vali Al, ilk olarak en acil olanlar olmak üzere çözüm için imkânlar ölçüsünde gayret gösterileceğini belirtti.

Osmaniye Milletvekili Önal ise vatandaşların sorunlarını çözmek için hep birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Arslanpınarı Köyü sakinlerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda köy sakinleri, Vali Kerem Al ve Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal’a köylerini ziyaret ettikleri ve sorunlarını dinledikleri için teşekkür ettiler.

Vali Al, Aslanpınarısporluların sahada iyileştirme çalışmalarını istemesine de olumlu yanıt vererek, gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.

Bugün 14:01 TSİ - Osmaniye 43 Okunma

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