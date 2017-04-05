Toprakkale'li ülkücüler Başbuğu mezarı başında andı

Toprakkale Ülkü Ocakları Geniş Katılım İle MHP GENEL BAŞKANI Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i Vefatının 20. Yıldönümünde kabri başında dualarla Andılar. Başkan GÜR "Kendisini Vatanına Milletine, Dinine ve Devletine Adamış Türk İslam Dünyasının yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu ifade ederek Rabbim Dualarımızı Kabul Buyursun üzerimdeki selamları ilettim Ruhun Şad Olsun Liderim" dedi.