Başbuğ Türkeş'i 40 bin bozkurt mezarı başında andı

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş vefatının 20.yılında Ülkü Ocakları Genel Merkezinin organizasyonuyla Ankara Beştepedeki kabri başında binlerce Ülkücünün katıldığı programla anıldı. 40 bin Ülkücünün katıldığı programda dualar Türkün son Başbuğu Alparslan Türkeş içindi. Programa Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığıda 500 kişilik sayıyla katılarak Başbuğ Alparslan Türkeş’e vefasını gösterdi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından koordine edilen, ülkemiz ve dünya genelinde binlerce ülkücü'nün Ankara’da bir araya geldiği büyük buluşma ile ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, Osmaniye’de kutlu tarihe tanıklık etmek isteyen vatandaşlarımızla, 3 Nisan gecesi Ülkü Ocakları İl binasının önünde toplanan teşkilatımızla Osmaniye Belediyesi önünde Ülkücü yeminimizi ederek merhum Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'i Vefatının 20. Sene-i devriyesinde anmak için 500 kişiyle çıktık bilgisini verdi.

Eroğlu yaptığı açıklamada; "Hayatının her anını, Türk Milliyetçiliği'ne adamış olan büyük devlet ve dava adamı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i kaybetmenin acısını halen yüreğimizde hissediyoruz. Büyük bir vatan sevdalısı Başbuğumuz Alparslan Türkeş, her zaman ülke çıkarlarını ön planda tutarak gelecek seçimler yerine, gelecek nesilleri düşünerek hareket eden ölümsüz liderimizdir. Son nefesine kadar milyonlarca vatan sevdalısı, imanlı gençler yetiştirmiştir. Başbuğumuz'un ülküsü ve fikirleri aradan geçen onca zamana rağmen halen ilk günkü heyecanıy'la yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Büyük devlet, fikir ve dava adamı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, ülküsü ülkümüz, ufku ufkumuz olmaya devam etmektedir. Hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla yürümeye de devam edeceğiz. Bu ülkü ve fikirler Türk Milliyetçilerinde var olduğu sürece, ülkemizin birlik, beraberlik ve dirliğini hiç kimse bozmaya cesaret edemeyecektir. Her yıl 4 Nisan'da evlatlarının Ankara'daki anma programında, birlikteliğimizin güçlenmesinde pekiştirici olan, bir olabilmeyi, iri olabilmeyi ve bu sayede diri olabilmeyi sağlayan ve biz ülkücüleri tek çatı altında bir arada buluşturan yarınlarımız adına bizimde söyleyecek sözümüz var diyerek yollara düşen vatan sevdalısı yüreklerin gönüllerindeki kıvılcımların ateşe dönüştüğü yerde Başbuğumuzu dualarla onbinlerce evladı ile mezarı başında andık. Türk gençliği’nin ve Ülkü Ocakları mensuplarımızın da inandıkları ve bu doğrultuda yaşam nizamı olarak benimsediğimiz millet şuuru ve İslâm ahlâkı yolunda binlerce insanın olduğunu bu program ile Dualar, Tekbirler sanadır Başbuğumuza diye bir kez daha dünyaya haykırdık. Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in de bizlere önderlik ettiği bu büyük buluşmada merhum Başbuğ'umuz'un bizlere miras bıraktığı Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarınınn sonsuza dek yaşatılacağını, Ülkücü gençliğin azim ve kararlılığını ruhlarımızda bir kez daha hissetmiş olduk.

Bir kez daha 4 Nisan'da Ankara’dan tüm dünya'ya birlikteliğimizi göstermiş olduk. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in de işaret ettikleri üzere “Ülkücü gençlik, Türk gençliğinin milli duyarlılıklarının çelikleşmiş ifadesidir. Ülkü Ocakları da bu bilincin, duyarlılıkların, ülke ve millet sevgisinin yıkılmaz kaleleridir.” fikrinden yola çıkarak Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz tarafından 4 Nisan'da Milyonlarca ülküdaşımızın, yarını’nın Milliyetçi Türkiyesi’ nin mimarları olacak gençlerimizin, katıldığı programda dün emrindeydik,

bugün yolunda ve yarında yanındayız sözümüz ile hep birlikte Rahmet ve minnetle andık. Bizler Ankara’da Başbuğ’umuzu anarken sınav haftası olması hasebiyle bizlerle birlikte anma programına katılamayan Korkut Ata Üniversitesi Teşkilatımız da Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş için kampüs içerisinde Mevlidi Şerif okutup, Resim sergisi açarak ruhen yanında olduklarını hissettirdiler. Mekanın cennet olsun Başbuğum emanetin olan bu kutlu dava Türk milletine sonsuza dek ışık tutmaya devam edecek ruhun şad olsun” dedi.

Eroğlu ayrıca, bu programda disiplinleri ve teşkilatçılıklarıyla göğsümüzü kabartan İl ocak yöneticilerime, İlçe ocak Başkanlarıma ve teşkilatlarına, ortaöğretim birimimize, mahalle teşkilâtlarımıza, bayanlar birimindeki değerli asenalarımıza ve yiğitler yiğidi Bozkurtlara ve Korkut Ata Üniversitesi Teşkilatına bu onurlu davranışı sergiledikleri için çok teşekkür ediyorum. BAŞBUĞLAR ÖLMEZ" diyerek sözlerini tamamladı.