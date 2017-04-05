Osmaniye Barosu Avukatlar Günü’nü kutladı

Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Osmaniye Baro Başkanı Avukat Dilem Aksoy, “Bizler bu günü avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin örgütlü yapısı olan baroların; meslek ve toplum sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları, bu sorunlara çözüm önerileri sundukları bir gün olması dolayısı ile ayrı bir ehemmiyetle karşılarız. Ancak bugün her yıl sıraladığımız ve çözümünde neredeyse tek bir adım atılmayan mesleki ve yargısal sorunlarımızı yılmadan ve inancımızı yitirmeden tekrar edeceğiz” dedi.

Osmaniye Barosu olarak beklentilerini de açıklayan Başkan Dilem Aksoy, şöyle konuştu: “Bizler ne mi istiyoruz? Bizler, hakim ve savcının önünde dosyaların yığılmadığı, vatandaşın hakkının süratle teslim edildiği bir adliye istemekteyiz. Bizler, savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Bizler, savunmasını yaptığımız kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmak istiyoruz. Bizler, hukuk fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanarak mesleğe girişin sınava bağlanmasını istiyoruz. Bizler, ülkemizde evrensel hukuk normlarına aykırı yasa tekniğinin kullanılarak yasa yapılmasını istemiyoruz. Bizler, mesleki faaliyet alanının genişletilerek kamuda ve özel sektörde avukatlık kadrolarının artırılmasını istiyoruz. Bizler, müvekkillerimizle özdeşleştirilmediğimiz ancak her insanın da savunma hakkının kutsallığının benimsendiği bir sistem istemekteyiz. Ve en önemlisi bizler avukatların yargının kurucu ve asli unsuru olarak içselleştirildiği, etkinliğinin artırıldığı ve sonucunda adil yargılamanın tesis edeceği bir ortam istemekteyiz. Değerli konuklar, malumunuz olduğu üzere avukatlar; her türlü hukuki işlemlerin düzenlenmesinde, hukuki mesele ve uyuşmazlıkların çözümünde, tüm bilgi, tecrübe ve deneyimlerini adaletin sağlanması için harcayan serbest meslek erbabı, kamu görevlileridir. Avukat, üstlendiği vekalet işi çerçevesinde gerçeğin bulunması faaliyetine ortaktır, adaletin yardımcısıdır. Avukatların olmadığı yargılama faaliyeti ise ortaçağda kalan engizisyon mahkemeleri gibi tiyatrodan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Hukukun üstünlüğünün mutlak olması gerektiği ve hukukun herkese bir gün lazım olabileceği asla unutulmamalıdır. Ve bu hukukun üstünlüğünün olmazsa olmazının yargı bağımsızlığı ve özgür savunma makamı olduğu, savunmanın etkin kılındığı ölçüde adil yargılama olacağı ve adalete ulaşılacağı asla unutulmamalıdır. Ve bugün bir kez daha yineliyoruz ki; Biz avukatlar bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Cumhuriyetimizin tüm kazanımları gibi laik hukuk devletine sahip çıkarak, kuvvetler ayrılığına, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla herkesin eşit yurttaşlık temelinde hukuk güvenliğinden yararlanması için mücadeleye devam edeceğiz.”

Osmaniye Barosu’nun kuruluşunun 20. Yıldönümünü de kutladıklarını belirten Aksoy, “Osmaniye Barosu olarak bu yıl aynı zamanda baromuzun kuruluşunun 20.yılını da kutluyor olmanın heyecanını ve onurunu da yaşamaktayız. Osmaniye Barosu, kurulduğu günden bu yana tüm kurulları ve komisyonları ve mensupları ile avukatlık kanunundan almış olduğu yetki ve sorumlulukla, mesleğimizin gelişmesi için yapmış olduğu çalışmaların yanında toplumda hukukun üstünlüğüne olan inancı ile insan haklarına ve toplumsal değerlere katkı sağlayan çalışmaların içerisinde olmuştur. Ben bugüne kadar görev almış tüm baro başkanlarıma ve onların yönetim, disiplin, denetleme kurullarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Bugünü buraya gelerek bizim için daha da anlamlı kılan tüm konuklara teşekkür eder, şahsım ve Osmaniye Barosu yönetim kurulu adına bir kez daha Avukatlar Günü’nüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Haber: Ali Celal KAYMAK - Osmaniye