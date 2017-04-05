Başak Gazetesi
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Bugün 14:29 TSİ- Osmaniye

TÜGVA'dan Rektör Türk'e hayırlı olsun ziyareti

Osmaniye TÜGVA İl yönetimi Başkan Avukat Akif Talha Gürbüz'le birlikte OKÜ Rektörü Türk'ü ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye İl Temsilciliğinden göreve yeni atanan Osmaniye Korkut ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Murat Türke hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarete TÜGVA İl Temsilcisi Av.Talha Akif Gürbüz İl Başkan Yardımcısı Hakan Gül TÜGVA Üniversite Başkanı Mücahit Emre Yüksek YÖK Hanımlar Sorumlusu Nurten Çatalbaş ve Hanım Hami Sorumlusu Kübra Arslan katıldı.

Ziyarette TÜGVAnın Türkiye geneli Osmaniye ve Korkut Ata Üniversitesindeki çalışmalarını anlatan İl Temsilcisi Gürbüz Rektör Murat Türke görevinde başarılar dileyerek Üniversite bir şehrin kalbidir ve kültürüdür inanıyoruz ki sizinle birlikte bu kültür daha da gelişecektir. Dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Murat Türk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜGVAnın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve başarılı çalışmalarıyla gençliğe örnek olan bir vakıf olduğunu söyledi.

Bugün 14:29 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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