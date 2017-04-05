Başak Gazetesi
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Bugün 17:03 TSİ- Osmaniye

Bahçe'de 'tirşik' festivali

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi Yukarı Arıcaklı Köyü Muhtarlığı tarafından, 3'üncü tirşik festivali düzenlendi.

Sanatçıların yöreye özgü türkü söylemeleri ve şiir okumalarıyla neşeli bir ortamda devam eden programda , misafirlere tirşik çorbası ve çeşitli yemek ikramı yapıldı. Festivale Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Kurum Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Temsilcileri, Köylüler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.Arıcaklı Köyü Muhtarı Ali Bolat, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Tirşik Festivalimize katılan tüm vatandaşlarımızın ayaklarına sağlık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, yardım eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Allah hayırlara vesile kılsın. Bu milli mücadele döneminde birlik ve beraberliğimizi Allah daim etsin." dedi. Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve Osmaniye Milletvekili Suat Önal'da birer konuşma yaparak, vatandaşları selamladılar. İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin ise konuşmasında, Arıcaklı Köyünde üçüncüsü düzenlenen tirşik şenliğine uzaktan ve yakından teşrif eden vatandaşlara 'hoş geldiniz' diyerek, birlik ve beraberliğin devamının sağlanması, geçmişi yad etmek ve geleceğe güvenle bakmak için bir araya gelindiğini belirtti. Şenliğin düzenlenmesine vesile olan öncelikle Arıcaklı Köyü Muhtarına ve emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra konuşmasını tamamladı.

Bugün 17:03 TSİ - Osmaniye 6 Okunma

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