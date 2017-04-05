Bahçe'de istiridye mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitim faaliyetleri kapsamında Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında, Bahçe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından genç girişimcilere yönelik 3 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 192 saatlik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Kursu açıldığını söyledi. Sağlam, kursun Ziraat Odasında görevli Ziraat Mühendisi Burcu Yıldız tarafından verilmekte oluğunu ve kursa 25 kişinin katıldığını belirtti. İbrahim Sağlam, "Çiftçi kursları yayımcı kuruluştan çiftçiye bilgi akışını sağlayan önemli bir araçtır. 2017 yılında “Milli Tarım için Dört İklim Yedi Bölgede Eğitim Seferberliği” kapsamında eğitimlere ağırlık veriyoruz. Kurslar sonucunda çiftçilerimize sertifika verilmektedir. Eğitim alan çiftçilerimizin yapacağı girişimler yerel ve Bakanlığımız imkanlarıyla karşılanmaya çalışılacaktır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE