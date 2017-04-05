Başak Gazetesi
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Bugün 17:19 TSİ- Osmaniye

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı

Osmaniye'de FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında aranan kadın, tutuklu babasını ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, FETÖ/PDY suçundan tutuklu 58 yaşındaki A.C.'nin ziyaretine gelen kızı 34 yaşındaki A.E.'nin yapılan kimlik sorgusundaOsmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.E. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün 17:19 TSİ - Osmaniye

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