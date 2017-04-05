Başak Gazetesi
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Bugün 17:21 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeli güreşçiler madalyalarla döndü

Osmaniye güreşçiler, Mersin ve Çankırı'daki müsabakalarda derece elde ederek, madalyalarla kente döndüler.

Okullar arası Güreş Grekoromen Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları Çankırı'da yapıldı. Müsabakalara 15 - 16 Yaş Grubu Genç Erkekler grekoromen stilde farklı ilerden 250 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Osmaniye adına mindere çıkan 54 kiloda Ömer Can Doğan Grekoromen Stilde Türkiye Şampiyonu olarak derece elde etti.Mersin'de eş zamanlı gerçekleşen 12 - 13 Yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Grup Müsabakalarında ise Osmaniye adına mindere çıkan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları 85 kiloda Berat Kılıç ve 73 Kiloda Nurşat Taşçı grup şampiyonu olarak derece elde etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, şampiyon güreşçileri tebrik ederek başarılar diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:21 TSİ - Osmaniye

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