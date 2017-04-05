Başak Gazetesi
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Bugün 17:23 TSİ- Osmaniye

Aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı" konulu eğitim verildi.

Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezinde, Eğitim Birimi Personellerince düzenlenen programa, mahalle sakinleri katıldı. Programda konuşan Sosyolog Kübra Selli, "Aile İçi İletişim ana başlığı altında düzenlenen; çocukla iletişim, eşler arası iletişim, aile içi görev ve sorumlulukların paylaşımı gibi konular hakkında verimli geçen bir eğitim olduğu gözlemlenmiştir." dedi.Sosyolog Sultan Canöz ise "Neden Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı?" hakkında eğitim vererek, "Bu konuda ailelere eğitim verilmesindeki temel amaç her türlü bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine ve ailelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekmektir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı ve günlük yaşantımıza kaçınılmaz olarak nüfuz eden teknolojik ürünlerin hem insanlara sayısız faydaları var hem de yeni problemleri beraberinde getiriyor." İfadelerini kullandı.Eğitim programı karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:23 TSİ - Osmaniye

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