Osmaniye Barosu'ndan kişisel gelişim konferansı

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt katıldı. Kurt bilgilerini, avukat ve stajyer avukatlarla paylaştı. Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy, konferansın davranış bilimleri üzerine olması nedeniyle farklı meslek gruplarından da katılımcıların programa katıldığını söyledi. Tüm mesleklerin insanlığa hizmet etmek üzere var olduğunu kaydeden Aksoy, "Bence insan unsurunu taşıyan mesleklerden birisi avukatlıktır. İnsanların en zor, en sıkıntılı halleri ile karşı karşıya kalırız çoğu zaman. İşte tam da bu noktada duygu ve davranışları iyi yönetmek him bize olduğu kadar hem de müvekkilimiz açısından önem kazanmıştır." dedi."Hangi işi yapıyorsak yapalım duygu ve düşüncelerimizi kontrol edebildiğimiz andan itibaren kontrol bize geçiyor" ifadelerini kullanan Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ise insanların 3 şekilde bağırdığını belirterek, "Bir kendini önemsetmek istediğinde, iki ne yapacağını bilemediğinde, panik olduğunda, üçüncüsü ise korktuğunda. Ne bağırıyorsun! Yerine, bağıran kişinin hangi nedenden dolayı bağırdığını tespit etmeliyiz." diye konuştu.İletişimin 30 saniyede oluşacağına değinen Kurt, "Şimdi ben buraya çıktım herkes bana baktı. Ben sizlere baktığımda genelde göz taramasını yapıyorum. İletişim yüzde 55 beden dili, yüzde 38 ses, yüzde 7 sözlerle oluşur. Ben sigara bıraktıran bir uzmanım. Bana geliyor, parayı da veriyor ve diyor ki ‘Hocam ben sigarayı bırakmak istiyorum’. Bende diyorum ki gerçekten sigarayı bırakmak istiyor musun?. Cevap şu; 'Evet, istiyorum'. Ağız yalan söyler ama beden yalan söylemez. İletişim de sizden ricam insanlarla olan ilişkinizde sadece bir kol boyu mesafe bırakmayı unutmayın. Size kol boyundan yakın olursa duygular karışır. Ama arada bir kol boyu mesafe olursa onu daha iyi anlarsınız." ifadelerini kullandı. Program sonunda Baro Başkanı Dilem Aksoy, konuşmalarından dolayı Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'a teşekkür plaketi verdi.