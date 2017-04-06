Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1321) kişi yakalanmış, bunlardan (106) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (7 Adet) Tabanca, (13 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (18Adet) Bıçak, (46,43 Gram) Eroin Maddesi, (313 Kilo 794,02 Gram) Esrar Maddesi, (32,11 Gram) Metamfetamin Maddesi, (2 Adet) Extacy Hap, (60 Kök) Hint Keneviri, (148.629 Paket) Kaçak Sigara, (1 Adet) Sahte 200 TL, (6 Adet) Sahte 100 TL, (1 Adet) Sahte 50 TL, (18 Adet) Sahte 20 TL, (1 Adet) Sahte Sürücü Belgesi, (1 Adet) Sahte Araç Ruhsatı, (1 Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."