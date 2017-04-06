Başak Gazetesi
12° OSMANİYE
Dün 12:53 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü kentte yaptığı uygulamada aranan bin 321 kişiyi gözaltına aldı.

Osmaniye Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1321) kişi yakalanmış, bunlardan (106) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (7 Adet) Tabanca, (13 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (18Adet) Bıçak, (46,43 Gram) Eroin Maddesi, (313 Kilo 794,02 Gram) Esrar Maddesi, (32,11 Gram) Metamfetamin Maddesi, (2 Adet) Extacy Hap, (60 Kök) Hint Keneviri, (148.629 Paket) Kaçak Sigara, (1 Adet) Sahte 200 TL, (6 Adet) Sahte 100 TL, (1 Adet) Sahte 50 TL, (18 Adet) Sahte 20 TL, (1 Adet) Sahte Sürücü Belgesi, (1 Adet) Sahte Araç Ruhsatı, (1 Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Dün 12:53 TSİ - Osmaniye 1887 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Erzinspor, taraftarlarını üzdü:2-3 mask

Erzinspor, taraftarlarını üzdü:2-3

Hasanbeyli'de mantar yetiştiriciliği kursu mask

Hasanbeyli'de mantar yetiştiriciliği kursu

Osmaniyeli güreşçiler madalyalarla döndü mask

Osmaniyeli güreşçiler madalyalarla döndü

Bahçe'de 'tirşik' festivali mask

Bahçe'de 'tirşik' festivali
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559
FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Olduğu İddia Edilen 30 Kişi Yeniden Tutuklandı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Oldu...

Yıldırım'ın "EVET" isteğine Osmaniye'den şartlı "EVET" mask

Yıldırım'ın "EVET" isteğine Osmaniye'den şartlı "EVET"

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor mask

Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor

Çaldıkları Kabloları Yakarken Yakalandılar mask

Çaldıkları Kabloları Yakarken Yakalandılar

Erzin MHP'de Yeni Başkan Mehmet Eser mask

Erzin MHP'de Yeni Başkan Mehmet Eser

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki baba...

Bahçe'de istiridye mantar yetiştiriciliği kursu açıldı mask

Bahçe'de istiridye mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Bahçe'de 'tirşik' festivali mask

Bahçe'de 'tirşik' festivali

TÜGVA'dan Rektör Türk'e hayırlı olsun ziyareti mask

TÜGVA'dan Rektör Türk'e hayırlı olsun ziyareti

Osmaniye Barosu Avukatlar Günü’nü kutladı mask

Osmaniye Barosu Avukatlar Günü’nü kutladı

Başbuğ Türkeş'i 40 bin bozkurt mezarı başında andı mask

Başbuğ Türkeş'i 40 bin bozkurt mezarı başında andı

Toprakkale'li ülkücüler Başbuğu mezarı başında andı mask

Toprakkale'li ülkücüler Başbuğu mezarı başında andı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 559