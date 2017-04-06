Başbakan Binali Yıldırım bugün Osmaniye'de

Osmaniye'de Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2 etap bitiminde halka hitap edecek olansayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan Osmaniye için sevinrici haberler bekliyoruz.

Osmaniye'ye 30 bin kişilik stadyum ve havalimanı istiyoruz. Merkezi anlamda Osmaniye çok mağdur edildi. Bu mağduriyetin bu gün giderilmesi adına sayın Başbakanımızdan müjdeli haber bekliyoruz.