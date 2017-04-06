Başak Gazetesi
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Dün 12:54 TSİ- Osmaniye

Başbakan Binali Yıldırım bugün Osmaniye'de

Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım bugün Osmaniye'ye gelerek halka hitap edecek.

Osmaniye'de Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2 etap bitiminde halka hitap edecek olansayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan Osmaniye için sevinrici haberler bekliyoruz.

Osmaniye'ye 30 bin kişilik stadyum ve havalimanı istiyoruz. Merkezi anlamda Osmaniye çok mağdur edildi. Bu mağduriyetin bu gün giderilmesi adına sayın Başbakanımızdan müjdeli haber bekliyoruz.

Dün 12:54 TSİ - Osmaniye 307 Okunma

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