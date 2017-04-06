Yıldırım:"Oyumuzun RengıiNe Olursa Olsun Sandığa Gideceğız"

Bilindiği üzere tartışmalarla başlayan referandum süreci partilerin kararlarını açıklamasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.

Referandum süreci boyunca siyasi partilerin önde gelen isimlerinden bazıları şimdiden Hatayı ziyaret etmiş durumda. Geçit olan Belen ilçesi de bu ziyaretlerden payını fazlasıyla almış görünüyor. Belen de yapılan referandum çalışmalarını görmezden gelmek haksızlık olur diyen Cumhuriyet Halk Partisi Belen Gençlik Kolları Bşk. Sn. Faruk YILDIRIM yaptığımız bir söyleşide "Ülke Gündemini ve referandum sürecini değerlendirdi. Oy kullanacak tüm seçmenlerin görüşlerine saygılı olduklarını belirten Başkan Yıldırım öncelikle sandığa gitmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyoruz. Oyumuzun rengi ne olursa olsun sandığa gideceğiz. açıklamalarında bulundu. Referandum sürecini normal seçim gibi karşılamanın yanlış olduğuna değinen Yıldırım bir seçim sürecinde değiliz. Seçim süreçlerini belirleyen sistemin değişmesini oyluyoruz. Ülkemizin yönetim şeklini oyluyoruz. Rejim değişikliğini oyluyoruz. Hatta demokrasiyi oyluyoruz. Her seçmen elini taşın altına koymalı. Sandığa gitmemek başkalarının tercihi ile yönetilmek demektir. bunlar evetçi bunlar hayırcı diye insanları ayrıştırmakta bunu siyaset aracı kullanmakta yanlış olur. Ötekileştirmenin olmadığı bir 17 Nisan sabahına uyanmak istiyorsak 18 yaşına gelen her insan özgür oy hakkını kullanmalı. diye konuştu. Kararsız seçmenlere de değinen Yıldırım propagandaları dinlemek yerine anayasamızın şimdiki hali ve teklifi verilen 18 maddeden sonraki haliyle okumaları kararsız seçmenler üzerinde etkili olacaktır" dedi.