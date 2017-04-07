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Hasanbeyli'de mantar yetiştiriciliği kursu

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde, mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.

İŞKUR, Hasanbeyli Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen Mantar Yetiştiriciliği Kursu 20 kursiyerle başladığı ve 192 saat 24 iş günü süreceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Hasanbeyli ilçemizde Genç Çiftçi Programından yararlanan çiftçilerimiz ile bu yıl yararlanacak olanların ihtiyaçları göz önüne alınarak bu kurs açılmıştır. İlçemizde 2019 yılında “Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi” uygulanmaya başlayacak olup bu kurslarla uygulanacak projelere şimdiden hazırlık yapılmaktadır." dedi.

Bugün 00:00 TSİ - Osmaniye 14 Okunma

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