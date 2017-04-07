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Evlilik öncesi eğitim verildi

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, evlilik öncesi eğitim verildi

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Aile Eğitim Programı (AEP) Kapsamında vatandaşlara yönelik 'Evlilik öncesi ile bağımlılık ve çeşitleri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı önünde ki etkinliğe konuşmacı olarak kurum personellerinden Sosyolog Kübra Selli ve Sultan Canöz katıldı. Evlilik öncesi eğitim hakkında bilgi veren Kübra Selli, "Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup, çiftlere evliliğe 'iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı vermektedir." dedi.Bağımlılık ve çeşitleri hakkında konuşan Sosyolog Sultan Canöz ise şöyle konuştu: "Zararlı sonuçlarını gözetmeksizin, kontrolsüz bir şekilde ısrarla yapılan işlerebağımlılıkdiyebiliriz. Bağımlı olan kişiler bağımlı oldukları maddenin zararlı sonuçlarını görmezden gelerek 'istesem bırakırım' gibi cümlelerin arkasına sığınırlar. Kişi bağımlı olduğu maddeye karşı kendini engelleyemez. Kendisine zarar verdiğini kabul etmez; çünkü keyif almaktadır. İşte en çıkılmaz durum burada başlar." Eğitim programı karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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