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Erzinspor, taraftarlarını üzdü:2-3

Erzinspor sahasında Ankara Demirspor'a 3-2 mağlup olması büyük üzüntü yarattı.

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TFF Spor-Toto üçüncü ligi birinci grupta mücadele eden Erzin Belediye spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği güçlü rakibi Ankara Demirspor’a 3-2 mağlup oldu.

Erzin stadında oynanan maçı kaymakamı Ahmet Demirci, cumhuriyet başsavcısı Osman Öztürk, Ezin spor kulüp başkanı Murat Ergörün, yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık taraftar topluluğu heyecanla izledi.

Maç konuk takımın vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın 35. Dakikasında Ankara Demir Spor Burak Aydın’la 0-1 öne geçti.

Uzatmalarda 45+1’de Erzin spor kazandığı penaltı atışını Nurettin Ersoy kullandı, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 ile dengeledi.

Maçın yarısına daha temkinli başlayan ev sahibi ekip, güçlü rakibinin ataklarını savuşturmakta güçlük çektiği dakikalarında Ankara Demir Spor, dakika 65’de Güney Tütüncü’nün golüyle 1-2 öne geçti.

Maçın 87. dakikasında yine Güney Tütüncü’nün şık kafa golü ile farklı ikiye çıkartarak, 1-3 yaptı.

Yine uzatmalarda dakika 90+2’de Erzin spor ikinci penaltı kazandı. Nurettin Ersoy, penaltıyı gole çevirerek skor 2-3’e taşıdı.

Erzin belediye Spor kendi sahasında rakibine 2-3’lik mağlubiyete boyun eğerek üç puanı kaptırdığı konuk takıma Ankara Demir spor puanını 55’e çıkartarak 4. Sıradaki yerini korudu.

Erzin Belediye spor da 39 puanda kalarak averajı ile Kozan sporun altında 11. sıradan 12. sıraya düştü.

Haber: Adil Coşkuner –Erzin(Hatay)

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