Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Organize sanayide Faaliyet gösteren bir fabrikasında Karbon silobaz tankina düşen bir işçiyi kurtarmak için giren 2 işçide kazanda kayboldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi olayda yaşamını yitirdi.

Silobaz tankından 1 işinin cesedi çıkarılırken, 2 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Başın saolsun Osmaniyem..