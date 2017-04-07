Başak Gazetesi
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Bugün 14:07 TSİ- Osmaniye

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Bir işçiyi kurtarmak isteyen, 2 kahraman işçi de zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Osmaniye Organize sanayide Faaliyet gösteren bir fabrikasında Karbon silobaz tankina düşen bir işçiyi kurtarmak için giren 2 işçide kazanda kayboldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi olayda yaşamını yitirdi.

Silobaz tankından 1 işinin cesedi çıkarılırken, 2 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Başın saolsun Osmaniyem..

Bugün 14:07 TSİ - Osmaniye 2952 Okunma

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