Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Organize sanayide Faaliyet gösteren bir fabrikasında Karbon silobaz tankina düşen bir işçiyi kurtarmak için giren 2 işçide kazanda kayboldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi olayda yaşamını yitirdi.
Silobaz tankından 1 işinin cesedi çıkarılırken, 2 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
Başın saolsun Osmaniyem..
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