Başbakan Yıldırım, Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin mitingin ardından Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ı Belediye Binası girişinde Belediye Başkanı Kadir Kara,Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli karşıladı.

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Kara,Başbakan Yıldırım’a, Osmaniye Belediyesi’nin hizmetlerini, geleceğe dönük planlamaları ile şehrin ihtiyaç ve sorunlarını içeren bir de sunum yaptı.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak belediyeden ayrıldı.

Belediye ziyaretinde Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile milletvekilleri eşlik etti.