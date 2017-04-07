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Erzin’de Ödüllü Okuma Yarışması

Erzin ilçesi Şükrü Paşa Ortaokulu, kitap okuma yarışması düzenledi.

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Erzin ilçesi Şükrü Paşa Ortaokulu ülke genelinde bir ilke imza atarak kitap okuma yarışması düzenleyerek öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bir kez daha aynı çatı altında bir araya getirdi.

Şükrü paşa ortaokulu yöentcişlerin yaptığ ı açaıklamdaÖğrencilerin; velilerini ve öğretmenlerini aynı sıralarda görmeleri heyecan verdi. Momo adlı eserle 387 kişinin katılmış olduğu sınavda 1 Veli ve 1 Öğretmen bütün soruları doğru yanıtladılar. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin sınav heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Her şeyden en önemlisi bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasında öğrenci ve velilerimize Kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Katılımın çok sayıda olması gurur verici oldu.

Dereceye giren öğrencilere ve velilere Toplam 2000 lira ödül verilerek ayrıca ilk ona giren öğrenciye ve öğretmene madalya takdim edildi. Şükrü Paşa Ortaokulu olarak yarınımız olan öğrencilerimizin geleceğini aydınlatmak adına yaptığımız projelere bir yenisini daha ekleyerek eğitim ve öğretimde izler bırakmaya devam edeceğiz. Şükrü Paşa Ortaokulu öğrencisi, velisi ve öğretmenleriyle bir aile olarak çalışmakta yarınlara birlikte ilerlemektedir” dendi

HABER :Adil COŞKUNER -ERZİN

Bugün 14:32 TSİ - Bölge Haberleri 22 Okunma

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