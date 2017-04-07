Başak Gazetesi
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Bugün 16:13 TSİ- Osmaniye

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

İş kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri açıklandı.

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Osmaniye’de bir fabrikadaki klor kazanını temizlemek için çalışan 3 işçinin silobaz kazanına düşmesi sonucu yaşamını yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Silobaz kazanına düşerek zehirlenen, Mustafa Özsoy, Mustafa Köprü ve Murat Güçlüer isimli 3 işçinin cesedine ulaşılarak çıkarıldı ve Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılken, yaralanan 12 kişi ise, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde oluşturulan dezanfekte odasında, zehirden arındırılarak, tedavi altına alındı.

İş kazasında 3 kişinin ölmesi Osmaniyelileri, fabrikada patronunu ve çalışanı büyük üzüntüye sevk etti.

Bugün 16:13 TSİ - Osmaniye 2000 Okunma

Yorumlar

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Sefa - Allah rahmet eylesin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum

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