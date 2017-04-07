Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Osmaniye’de bir fabrikadaki klor kazanını temizlemek için çalışan 3 işçinin silobaz kazanına düşmesi sonucu yaşamını yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Silobaz kazanına düşerek zehirlenen, Mustafa Özsoy, Mustafa Köprü ve Murat Güçlüer isimli 3 işçinin cesedine ulaşılarak çıkarıldı ve Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılken, yaralanan 12 kişi ise, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde oluşturulan dezanfekte odasında, zehirden arındırılarak, tedavi altına alındı.

İş kazasında 3 kişinin ölmesi Osmaniyelileri, fabrikada patronunu ve çalışanı büyük üzüntüye sevk etti.