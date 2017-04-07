Başak Gazetesi
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Bugün 16:33 TSİ- Osmaniye

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

OSB'de faaliyetlerine devam eden Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı,

Baştuğ Metalurji yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

7 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00 sularında, fabrikamız makine birimi sorumlusu ve ekip arkadaşlarının gerçekleştirdikleri rutin bakım çalışması sırasında hepimizi derinden üzen bir iş kazası yaşanmıştır. Olaydan etkilenen üç çalışanımıza ilk müdahale olay yerinde yapılmış olup, müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin olarak yetkili birimlerin incelemeleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hepimizi derinden üzen kazadan dolayı üzüntümüz sonsuzdur.

Saygılarımızla,

Baştuğ Metalurji

Bugün 16:33 TSİ - Osmaniye 403 Okunma

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