Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Baştuğ Metalurji yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

7 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00 sularında, fabrikamız makine birimi sorumlusu ve ekip arkadaşlarının gerçekleştirdikleri rutin bakım çalışması sırasında hepimizi derinden üzen bir iş kazası yaşanmıştır. Olaydan etkilenen üç çalışanımıza ilk müdahale olay yerinde yapılmış olup, müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin olarak yetkili birimlerin incelemeleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hepimizi derinden üzen kazadan dolayı üzüntümüz sonsuzdur.

Saygılarımızla,



Baştuğ Metalurji