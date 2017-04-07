Mart'ta 18 araca 2 bin 938 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:"İlimizde Trafik birimleri tarafından, 309 servis aracı kontrol edilmiş, 3 servis aracına 396 TL., abartı egzozdan 10 araca 1990 TL, engelli yerine park eden 1 araca 184 TL., çift sıra park eden 4 araca 368 TL olmak üzere toplam 18 araca 2 bin 938 TL para cezası tatbik edilmiş, 2 araç ve 4 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."Bu arada geçtiğimiz şubat ayında ise trafik kontrollerinde 207 araca 27 bin 90 lira para cezası kesilmişti. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE