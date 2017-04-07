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Dün 18:30 TSİ- Osmaniye

Mart'ta 18 araca 2 bin 938 lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce mart ayındaki trafik kontrollerinde 18 araca 2 bin 938 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:"İlimizde Trafik birimleri tarafından, 309 servis aracı kontrol edilmiş, 3 servis aracına 396 TL., abartı egzozdan 10 araca 1990 TL, engelli yerine park eden 1 araca 184 TL., çift sıra park eden 4 araca 368 TL olmak üzere toplam 18 araca 2 bin 938 TL para cezası tatbik edilmiş, 2 araç ve 4 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."Bu arada geçtiğimiz şubat ayında ise trafik kontrollerinde 207 araca 27 bin 90 lira para cezası kesilmişti. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:30 TSİ - Osmaniye 99 Okunma

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