Vali Al, polis bayarımını kutladı

Vali Al, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla halkın huzuru, refahı ve mutluluğu için gece-gündüz demeden çalışan, çağdaş demokratik değerlere bağlı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı, her koşul altında görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan polislerimizin polis haftasını kutluyorum.

Ülkelerin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri istikrardır. İstikrar ise toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkündür. Türk polis teşkilatının Türkiye’de huzur ve güven ortamını sağlanmak adına gerçekleştirdiği özverili çalışmalar sayesinde Türkiye huzurlu ve güvenli bir ülkedir

Vatandaşımızın öncelikle can ve mal güvenliğini koruyan polisimiz; 7 gün 24 saat kesintisiz emniyet hizmetleri sunan "vatandaş odaklı hizmet" anlayışı içinde, toplumun beklentilerini dikkate alarak, devlet-vatandaş ilişkisinin güçlendirilmesini sağlayan ve her geçen gün hizmet kalitesini daha da geliştiren bir teşkilatın mensuplarıdır.

Bugün çok açık yürekle şunu söyleyebiliriz ki; Türk Polis Teşkilatı çalışma düzeni, disiplini olduğu kadar, kullandığı ve bizatihi kendi ürettiği tekniklerle de dünya güvenlik kuruluşları arasında adından söz ettiren bir kurum olmuş; çeşitli ülke polis teşkilatlarına eğitim ve sistem desteği verir hale gelmiştir.

Hem ülkesinde, hem de dünyada güvenini pekiştirmeye devam eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarımız yeri geldiğinde Şehit Fethi SEKİN gibi gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit veya gazi olmaktadır. Bu gün huzurun ve güvenin hâkim olduğu bir ülkede yaşıyorsak bunun en büyük payı Türk polis teşkilatınındır.

Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye’mizin huzuru için insanüstü gayret sarf eden büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren bütün teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."