Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Baştuğ Metalürji A.Ş. tesisinde meydana gelen Klor gazı sızıntısında zehirlenen biri mühendis 3 işçi öldü, 12 kişi de tedaviye alındı.Saat 11.30'da sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik işleyen tesiste iddiaya göre Karbon Silobaz kazanına giren bir işçi sızan flor gazından etkilendi. Bu işçiyi kurtarmak isteyen diğer 2 kişi de zehirlendi. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen İşçi 44 yaşındaki Mustafa Köprü, Murat Güçlüer ve Makine Mühendisi Mustafa Özsoy kurtarılamadı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 12 işçi ise AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kabininde sağlık ekibinin kontrollerinin ardından tedaviye alındı. Tesiste kimyasal sızıntıya karşı çalışma yapılmaya başlandı.Yaralıların isimleri ise şöyle: Halil İbrahim Keten, Erdi Baltacı, Satılmış Eryılmaz, Kenan Öncül, Tamer Duran, Alü Küçük, İdris Ateş, Ahmet Tolga Aslan, Ümit Pehlivan, Adem Kocaman, Fatih Akyar ve Cevdet Halil İbrahim Özsoy.

FABRİKADAN AÇIKLAMA

Öte yandan kazanın yaşandığı Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.'den de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı, şöyle denildi: "7 Nisan 2017 tarihinde fabrikamız makine birimi sorumlusu ve ekip arkadaşlarının gerçekleştirdikleri rutin bakım çalışması sırasında hepimizi derinden üzen bir iş kazası yaşanmıştır. Olaydan etkilenen üç çalışanımıza ilk müdahale olay yerinde yapılmış olup, müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin olarak yetkili birimlerin incelemeleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hepimizi derinden üzen kazadan dolayı üzüntümüz sonsuzdur."Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada karbon silosunda bakım yapan 3 işçinin karbon monoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybettiği, 12 işçinin ise yine karbon monoksit gazına maruz kaldığından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.