Okullarda, anız yangınlarının önlenmesi eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, gerek dikkatsizlik ve tedbirsizlik gerekse ikinci ürün ekilişi nedeniyle hasat artıklarının yakıldığını, bu yanlış uygulamanın çevreye, doğaya, milli ekonomiye telafisi imkânsız büyük zararlar verdiğini söyledi. Amaçlarının daha fazla hedef kitleye ulaşarak anız yakmanın zararları konusunda bilinç oluşturmak olduğunu belirten Sağlam, "Bakanlığımız genelgelerinin ilgili maddesi gereği; "Anız Yangınlarının Önlenmesi" için eğitim ve yayım çalışmalarına öncelik verilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile eğitim verilmek üzere köy ortaokulları, merkez çevre ortaokulu ve köy ilkokullarını kapsayan eğitim programı devam etmektedir. Her yıl olduğu gibi Valiliğimiz 2017/1 ilgili genelgeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan eğitim programı kapsamında konunun öneminin eğitim çağındaki öğrencilere anlatılması için köy okullarında "Anız Yakmanın Teknik-Ekonomik ve Sosyal Zararları" konusunda teknik elemanlarımızca görsel yayın cihazları eşliğinde eğitim verilmektedir." dedi. Eğitim verilen öğrencilere konuyla ilgili liflet ve slogan içeren promosyon ürünleri de dağıtıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE