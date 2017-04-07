Kanser tanısı için hastalar il dışına sevk edilmeyecek

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki patoloji biriminde kurulan "immünohistokimyasal boyama cihazı" sayesinde, hastaların, kanser ve ayırıcı tanısı için çevre illere artık sevk edilmeyeceği belirtildi. Devlet Hastanesinde ameliyathane ve polikliniklerde alınan biyopsi ve ameliyat materyallerinin uygun koşullarda alınması, muhafaza edilmesi ve gönderilmesi ile Patoloji Uzmanı Doktor Serhat Toprak ve Eğitim Hemşiresi Tülay Köse tarafından konu ile ilgili birimlere yerinde eğitimler yapıldı. Patoloji ünitesinde 4 Patoloji Uzmanı Doktor, 2 patoloji teknikeri, 2 laboratuvar teknisyeni ve 2 hemşire kontrolünde yıllık ortalama 8 bin biyopsi 2 bin 500 sitolojik materyalin incelendiği kaydedildi. Sağlık tesislerinde gerçekleştirilen her türlü operasyon sonrası alınan ameliyat materyalinin patoloji laboratuvarında incelendiği ve Hematoksilen Eozin boyama, histokimyasal ve immünohistokimya boyama ile sonuçların verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Birimde kurulan immünohistokimyasal boyama cihazı sayesinde kanser tanısı ve ayırıcı tanısı için çevre illere sevklere ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Bu sayede hastalarımız cerrahlarımız tarafından gerçekleştirilen operasyonları sonucunda en kısa sürede biyopsi ve tümör materyalleri Patoloji Uzmanlarımız tarafından inceleme olanağına kavuşmuş ve teşhis koyulan vakalar tam donanımlı Osmaniye Onkoloji Kliniğimizde Uzman Doktorumuz tarafından tedavilerine kısa sürede başlanmasına olanak sağlamaktadır. Patoloji laboratuvarında farklı inceleme yöntemleri ile tetkikler yapılmaktadır. 1.Düzey incelemeler yaklaşık 3 iş günü, 2.düzey incelemeler yaklaşık 5 iş günü, 3.düzey incelemeler yaklaşık 10 iş günü ve 4.düzey incelemeler ise yaklaşık 15 iş günü gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE