Başak Gazetesi
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Dün 18:47 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de masa tenisi şenliği

Osmaniye'de, Dünya Masa Tenisi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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UNESCO tarafından ilan edilen ve tüm dünyada kutlanan 6 Nisan "Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü" Uluslararası Masa Tenisi Federasyon tarafından da Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü olarak ilan edildiği, ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen günde dünya çapında farklı etkinlikler düzenlenmekte olduğu kaydedildi. Osmaniye’de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından yapılan etkinlikler kapsamında Merkez Sentetik Futbol Sahasında bir araya gelen onlarca öğrenci, Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi kaplan eşliğinde yaptıkları etkinliklerle günün anlam ve önemi konusunda farkındalık oluşturdu.Mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise yapılan sportif etkinlikler sayesinde özgüvenlerinin yerine geldiğini ve yeni arkadaşlar edinerek hayatlarını daha sosyal bir şekilde devam ettirdiklerini belirttiler.Sporun bireylerin özgüveninin gelişmesini sağladığını ve gençleri güçlendirdiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi Kaplan konuşmasında, "Bireylerin özgüveninin gelişmesini sağlayan spor, gençleri güçlendiriyor; kişilerin sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor. Bizlerde bu anlamlı günde gençlerimizi bir araya getirerek düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştık.Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bu etkinlik devam etmektedir. Biz de Spor Tesisimizde masalarımızı kurarak halka açık olarak bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinliğin amacı hem masa tenisini tanıtmak, hem de masa tenisinin 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir spor dalı olduğunu göstermektir. Bu anlamlı günün gerçekleşmesinde emeği geçen antrenör ve sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:47 TSİ - Osmaniye 37 Okunma

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