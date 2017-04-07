Osmaniye Barosu Futbol Turnuvası sona erdi

Osmaniye Barosu'nun kuruluşunun 20'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi. 29 takımın katıldığı ve 6 grupta grup maçlarının oynanması sonunda ilk iki takımlar ile en iyi üçüncü olan 4 takım elemelere kaldı. 16 takımın eleme usulü oynadığı maçların ardından turnuva; çeyrek final, yarı final ve final maçları ile tamamlandı.Eleme maçlarının sonunda çeyrek finale kalan takımlardan İl Milli Eğitim Spor - SGK Spor'u 7 - 2, Valilik Spor - Osmaniye CTE Spor’u 6-5, Kadirli Avukatlar Spor - Gunners Lawyers Spor’u 7-4, Osmaniye Barosu Spor - Adliye Spor’u 5-1 yenerek yarı finale yükselen takımlar oldular.Yarı final maçlarında Valilik Spor - İl Milli Eğitim Spor’u 3-2, Osmaniye Barosu Spor - Kadirli Avukatlar Spor’u 6-1 yenerek finalist oldu. 3.’lük 4.’lük maçında İl Milli Eğitim Spor - Kadirli Avukatlar Spor’u 4-2 yenerek 3. Olurken, final maçında Valilik Spor’u 5-3 yenen Osmaniye Barosu Spor turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın Gol Kralı ise attığı 19 gol ile Kadirli Avukatlar Spor’dan Muzaffer Sevigen oldu.Final maçının ardından düzenlenen törende turnuvada üçüncü olan İl Milli Eğitim Spor'a üçüncülük kupasını ve madalyalarını Baro Başkanı Av.Dilem Aksoy takdim etti. Turnuvada ikinci olan Osmaniye Valiliği Spor'a ikincilik kupasını ve madalyalarını Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve şampiyon olan Osmaniye Barosu Spor'a kupasını ve madalyalarını ise Vali Kerem Al takdim etti.Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı seçilen Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Spor'un plaketini Cemiyet Başkanı İsrafil Avcı'ya Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, turnuvada üçüncü olan İl Milli Eğitim Spor'a takım fotoğrafını Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, turnuvaya sağladığı katkılarından dolayı Klasman Hakemi Bülent Çenet'e plaketini Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Adem Çalış, turnuvanın dördüncüsü olan Kadirli Avukatlar Spor'a takım fotoğrafını Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Çağrı Soydan, turnuvaya emeği geçen Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Yusuf Alkaya'ya ise plaketini Baro Başkanı Av.Dilem Aksoy takdim etti. Diğer yandan gruplarda oynanan maçlarda berabere biten tek maç Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Spor ile Gunners Lawyers Spor arasında oynanan ve 2-2 biten maç oldu. Ayrıca turnuvanın en gollü maçı ise yine Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Spor ile Belediye İmar Spor arasında oynanan ve 14-9 biten maç oldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE