Başak Gazetesi
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Dün 18:52 TSİ- Osmaniye

Tenis şampiyonlarına ödül

Osmaniye'de okullar arası düzienen tenis turnuvası şampiyonası sona erdi.

Osmaniyede düzenlenen okul sporları tenis yıldız erkekler il birinciliği ve yıldız kızlar il birinciliği turnuvaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tosyalı Tenis Kortlarında yapılan ve üç gün süren maçlarla tamamlandı. Çekişmeli mücadeleye sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şöyle:Yıldız Erkeklerde; birinci Düziçi İstiklal Ortaokulu Düziçi, ikinci 75. Yıl Ortaokulu, üçüncü Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve dördüncü Özel Doğa Okulları Koleji Ortaokulu oldu. Yıldız Kızlarda ise birinci kadirli Ergenekon Şehit Mehmetçik Ortaokulu, ikinci 75. Yıl Orta Okulu, üçüncü Özel Doğa Okulları Koleji ve dördüncü Yıldız Erkeklerde birinci olan Düzici İstiklal Orta Okul Takımı ve yıldız kızlarda birinci olan Kadirli Ergenekon Şehit Mehmetçik Ortaokulu oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz tarafından verildi. Birinci olan okulların Mersin'deki grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecekleri kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:52 TSİ - Osmaniye 52 Okunma

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