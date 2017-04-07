15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasında Osmaniye Dereceleri Belli Oldu

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürtmek amacıyla demokrasisine ve vatanına sahip çıkan şehitlerimizi konu alan Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Yarışmasına Osmaniye ili olarak 13 bin adet mektup yazıldı. 13-17 yaş, 18-21 yaş ve 22-29 yaş grubu olmak üzere 3 ayrı kategoride dereceye girenler belirlendi. Komisyon tarafından belirlenen isimler ilimizi temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderildi. Ardından Bakanlık tarafından Türkiye’de dereceye girenler belirlenecek. Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması Osmaniye Dereceleri; 13-17 YAŞ GRUBU İL DERECELERİ 1. Ayşe Beyza BOZYEL 2. Berika CEBE 3. Mükerrem Nida GÜRTEN 18-21 YAŞ GRUBU İL DERECELERİ 1. Zeynep ERGEN 2. Faik KADIOĞLU 3. Zeynep KOCABUĞA 22-29 YAŞ GRUBU İL DERECELERİ 1. Fatma BATÇIK 2. Osman TÜRK 3. Ahmet UZUN Osmaniye Gençlik Merkezleri ailesi olarak ilimizde dereceye giren gençlerimize Türkiye finallerinde de başarılar dileriz.