Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 23:08 TSİ- Osmaniye

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Osmaniye Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Eroğlu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, mesaj yayınladı.

Başkan Eroğlu, “Aziz vatanımızın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutluyorum.

Gecesinigündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan ve adeta sabır, vefa, feda ve metanet mesleğine sahip polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmıştır. Yürütülen kamu hizmetleri içinde en zor, en streslisi olan bu meslekte sadece polisimizin değil, ailelerinin de fedakârlık yaptığı bir gerçektir. Kahraman Türk polisimiz, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak bu kutsal görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Taşıdıkları rütbenin ve nişanenin şuuruna ermiş bir şekilde bu kutsal görevi yerine getirirken yüzlercesi şehit olmuş, binlercesi de gazi olmuş ve bu atmosferde bile Devleti'nin birlik ve beraberliği için görevini aksatmadan üstün gayret ve başarı içerisinde mesleğine devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızla gurur duymaktayız.

Başta Osmaniye Emniyetimiz olmak üzere Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde ifade etti.

Dün 23:08 TSİ - Osmaniye 46 Okunma

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