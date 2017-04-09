Osmaniye'de 159 genç çiftçi projesine hibe desteği

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2016 yılında 159 genç çiftçi projesinin hibe desteği almaya hak kazandığını belirterek, bunlardan 92 adedinin büyükbaş hayvancılık, 28 adedinin küçükbaş hayvancılık, 27 adedinin arıcılık ve diğer 12 adedinin ise Bitkisel Üretim projeleri olduğunu söyledi.Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı 2017 yılı tanıtım toplantısı Osmaniye Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Desteklerine ilişkin karara dayanılarak hazırlan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ilk olarak geçen yıl başlandığını söyledi. 2016'da büyük bir talep patlaması yaşandığını ve genç çiftçi başvuru sistemine 3 bin 407 adet başvuru yapıldığını kaydeden Sağlam, "Bu başvuruların 2 bin 393 adedi İl Değerlendirme Komisyonumuzca uygun başvuru olarak kabul edilmiştir. İlimize ayrılan bütçe çerçevesinde 159 adet genç çiftçimiz hibe desteği almaya hak kazanmıştır.Hibe Desteği alan Projelerin 92 adedi büyükbaş hayvancılık, 28 adedi küçükbaş hayvancılık, 27 adedi Arıcılık olup diğer 12 adedi ise Bitkisel Üretim projesidir.Bitkisel üretim projelerini ise Mantarcılık,Seracılık ve Kapama Meyve Bahçeleri oluşturmaktadır.2016 yılında uygulanan bu projeler ile 552 adet Büyükbaş, bin 120 adet küçükbaş, bin 485 adet arılı kovan ve ekipmanı, 8 dekar çilek, 48,5 dekar ceviz bahçesi, 16 dekar kayısı bahçesi, 22 dekar zeytin bahçesi, 500 metrekare mantar üretim tesisi ve 2 bin metrekare sera ilimize kazandırılmıştır." dedi. Bu yıl ki Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği'nin Resmi Gazetede yayımlandığını kaydeden Müdür Sağlam, "Başvurular 7 nisan da başlamış olup 5 mayıs 2017 tarihinde sona erecektir. İlgilenen çiftçilerimiz bağlı bulundukları İl İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Osmaniye’mize ve genç çiftçilerimize hayırlı olsun." dediKonuşmanın ardından 2016 yılında Genç Çiftçi Projesinden Hibe Alan çiftçilerin görüntülerinden oluşan kısa film gösterimi yapıldı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Karalar tarafından ise 2017 yılı Genç Çiftçi Projelerine Hibe verilmesi ile ilgili uygulama esasları, başvuru şartları ve gerekli kriterler anlatıldı. Program toplantıya katılan genç çiftçilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.