Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun

Kentin tek yerel tiyatro topluluğu olan Osmaniye Gençlik Sanat Tiyatrosu (OGSAT), Cebelibereket Kültür Merkezi'nde iki perde halinde sunduğu 'Otogargara' adlı komedi oyunu ile tiyatro severlerle buluştu. Patiska Nostalji Kostüm Sanat yapımcılığında, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Eren Ökkeş Uzar'ın yönetmenliğinde sahnelenen tiyatro gösterisi sonunda oyuncular, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. OGSAT Genel Sanat Yönetmeni Muhammet Kürtüloğlu, 12 yıldır tiyatro oynadıklarını belirterek, "Son oyunumuz Otogargara ile 3 ayrı gösterimde 820 kişiye daha tiyatro izletmenin mutluluğunu yaşadık. Osmaniye halkı oyunlarımıza her geçen gün daha da ilgi gösteriyor. Seyircilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman seyirci sıkıntısı çekmedik. Osmaniyeli sanatseverler bizi takip etmeye lütfen devam etsinler ve bize sahip çıksınlar. Çünkü bu kentin bir tiyatrosu var." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE