Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 23:18 TSİ- Osmaniye

Gazdan zehirlenerek ölen işçilerden 2'si toprağa verildi

Gazdan zehirlenen 2 k,işi Osmaniye'de toprağa verilirken, Makine Mühendisi Mustafa Özsoy ise, Erzin'de göz yaşları arasında toprağa verildi.

Osmaniye'de, çalıştıkları fabrikadaki karbon silosunda bakım yaparken karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybeden işçilerden 44 yaşındaki Mustafa Köprü, 42 yaşındaki Murat Güçlüer ve 31 yaşındaki Mustafa Özsoy gözyaşları arasında toprağa verildi.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Baştuğ Metalürji A.Ş. tesislerinde çalışırken gaz zehirlenmesinden dolayı yaşamlarını kaybeden üç işçiden, ikisinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Osmaniye'ye getirilen merhum işçilerden Mustafa Köprü'nün cenazesi helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki, Murat Güçlüer'in cenazesi ise Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra her iki işçinin cenazeleri Belediye Asri Mezarlığındaki camiye götürülürken, törene Vali Kerem Al, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Baştuğ Metalürji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ, fabrikada çalışan işçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı, helallik alınması ve yapılan duanın ardından iki işçinin cenazeleri Belediye Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yine aynı olayda zehirlenerek yaşamını kaybeden Makine Mühendisi 31 yaşındaki Mustafa Özsoy'un ise Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi. Cuma günü meydana gelen ve üç kişinin yaşamını kaybettiği üzücü olayda 12 işçide Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:18 TSİ - Osmaniye 83 Okunma

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