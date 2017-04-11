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Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor..

Toprakkale genelinde devam eden kilit parke taşı yol çalışmaları ile alt yapı çalışmalarına bir yeni proje daha eklendi.

Toprakkale Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde devam eden kilit parke taşı yol çalışmaları ile alt yapı çalışmalarına bir yeni proje daha eklendi. İlçenin yeni toplu yaşam alanları ile gelişen bölgesi Karataş Mahallesinde kanalizasyon ve atık suyu hattına ek takviye yapımına başladın.

Çalışmalar hakkında bilgi aldığımız Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci alt yapı çalışmaları ve kilit parke yol çalışmaları hakkında ‘’ İlçemizin genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda sürdürdüğümüz kilit parke yol çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin gelişen yerleşim bölgelerinden olan Karataş Mahallemizde kanalizasyon ve atık suyu hattımıza takviye 1200 metre yeni alt yapı çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz ilçemizin alt yapı eksiklikleri giderilmesiyle modern şehir görünümüne ulaşmasıdır.’’ Dedi.

Ayrıca Toprakkale Belediyesi ekiplerinin park ve bahçelerde yenileme çalışmaları planlamaların devam ettiğini en kısa sürede park ve refüjlerde çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Bugün 19:57 TSİ - Osmaniye 6 Okunma

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