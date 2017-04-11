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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beyza Piliç’e Üç Dalda Ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyza Piliçe istihdama katkı ihracat ve üretimde Türkiyenin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alması dolayısıyla üç dalda ödül verdi.

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Toplu açılış töreni için Adanaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana Sanayi Odasının Sheraton Otelde düzenlediği 50. Yıl Onur Gecesinde iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ASKON Adana Şube Başkanı ve Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çalışkana istihdam alanındaki başarılarından dolayı ödül verdi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Çalışkana Türkiyenin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alması dolayısıyla bir ödül verdi. Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Çalışkan ise İhracat dalında ödüle layık görüldü.

Programda ayrıca Adana Sanayi Odasının en eski üyesi olması dolayısıyla Ulaş Yağ Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Duran Ulaşlıya Onur ödülü Adanaya katkılarından dolayı Sabancı ailesine ve İstihdama katkılarından dolayı Beyza Piliçe ödül verildi.

Bugün 20:00 TSİ - Yurt Dünya 8 Okunma

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