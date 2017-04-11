Karaca: Tgf’ye Atılan Çirkin Bir İftiradır

Bu iftirayı atan, meslektaşımız demeye dahi dilimizin varmadığı Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’u, yasal haklarımız saklı kalmakla birlikte, şiddetle kınıyoruz” dedi. Karaca’nın açıklaması aynen şöyle:

“Rize Gençlik ve Spor Kültür ve Tanıtım Derneği ile Karadeniz Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen ‘81 ilin yerel medyası Rize ile Buluşuyor’ etkinliğinde, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na asılsız, asılsız olduğu kadar da mesnetsiz bir iftira atıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Söz konusu çirkin iftira, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile kent protokolünün de bulunduğu toplantının açılışında konuşan, ne yazık ki meslektaşımız demekten dahi imtina ettiğimiz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy tarafından atılmıştır. Özsoy,“Biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurucusuyuz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu, çalışmalarında FETÖ ve yandaşlarıyla siyasi işbirliğine girdiği için biz oradan terki diyar ettik. Ayrılmak zorunda kaldık” diyerek, akıl almaz bu iftiranın sahibi olmuştur.

İftiracı Feridun Özsoy’un sözünü ettiği TGF’den kopma olayı, 2011-2013 yılları arasında, yani daha FETÖ Terör Örgütü’nün su yüzüne çıkmadığı, bırakalım darbe girişimini, henüz 17/25 Aralık hadiselerinin bile yaşanmadığı dönem içinde gerçekleşmiştir. Bunun da tek nedeni: iddia edildiği gibi herhangi bir siyasi anlaşmazlık değil, Özsoy’un da içinde yer aldığı küçük bir grubun, TGF Yönetimi’ne seçilme yarışını üst üste kaybetmeleri olmuştur. Üstelik az sayıdaki bu meslek örgütleri, Özsoy’un belirttiği gibi TGF’den kendi istekleriyle ayrılmamışlar, Bülent Arınç'ın desteğiyle konfederasyon adı altında yeni bir örgütlenmeye gittikleri için Yönetim kurulu kararıyla çıkarılmışlardır.

Ülkemizin en geniş katılımlı basın kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu, kurulduğu günden bugüne; ne FETÖ, ne bir başka terör örgütü, ne de herhangi bir legal veya illegal siyasi hareket ile direkt ya da en direkt ilişki içinde asla olmamıştır. TGF ve TGF bünyesinde yer alan gazeteciler cemiyetleri ile meslek kuruluşları, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü noktasında asla ödün vermeyen, cumhuriyete bağlı, demokratik değerlere inanan, vatanı için kanının son damlasını dahi feda etmeye hazır, 15 Temmuz hain darbesine de anında tepki koyan, ülkesinin dirlik ve düzenliğine gönülden bağlı, her dönemde yüksek milli manevi duygu ve düşüncelere sahip vatanseverlerden oluşmaktadır.

Hukukta bir söz vardır. Müdde-i iddiasını ispatla mükelleftir. Çirkin iftiranın sahibi Feridun Fazıl Özsoy da bu iddiasını ispat etmelidir. TGF bu şahısla ilgili maddi manevi ceza ve tazminat hakkını kullanmakta ve kendisinin yerel basın tarihinde gelmiş geçmiş en büyük ‘yaftacı müfteriler’ arasında yerini almasını sağlamakta kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”