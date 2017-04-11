Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Bugün 20:12 TSİ- Osmaniye

İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Verdi

Osmaniye Belediyesi minik öğrencilere hizmet binasını tanıtmaya devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri belediye hizmet binasını ziyaret etti.

Sosyal Bilgiler dersi yerel yönetimler konusu ile ilgili ziyaret gerçekleştiren öğrenciler belediyelerin işleyişi ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek için belediye hizmet binasının tüm birimlerini gezdi.

Hizmet binası gezisine Belediye Meclis Salonunda ara veren öğrenciler belediye başkan yardımcılarına Osmaniye ve belediye hizmetleri ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak sohbet ettiler.

Son olarak Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara öğrencileri makamında ağırlayarak meyve suyu ikram etti. Sınıf öğretmeni Necmiye Durgar gözetimindeki öğrenciler Başkan Kara’ya çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün 20:12 TSİ - Osmaniye

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Verdi mask

İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Ver...

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor.. mask

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor..

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun mask

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Osmaniye'de 159 genç çiftçi projesine hibe desteği mask

Osmaniye'de 159 genç çiftçi projesine hi...

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasında Osmaniye Dereceleri Belli Oldu mask

15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasında Osmaniye Dereceler...

Tenis şampiyonlarına ödül mask

Tenis şampiyonlarına ödül

Osmaniye Barosu Futbol Turnuvası sona erdi mask

Osmaniye Barosu Futbol Turnuvası sona erdi

Osmaniye'de masa tenisi şenliği mask

Osmaniye'de masa tenisi şenliği

Kanser tanısı için hastalar il dışına sevk edilmeyecek mask

Kanser tanısı için hastalar il dışına sevk edilmeyecek

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563