Başkan Kadir Kara Türk Polis Teşkilatının 172.Yıldönümünü Kutladı

Başkan Kara, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerini vurgulayarak mesajına şu şekilde devam etti:

“Bugün Milletimizin temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için güvenlik hizmeti sunan Türk Polis Teşkilatımızın 172’inci kuruluş yıl dönümü. 1845’ten bugüne vatanı ve milleti uğruna canlarını vermekten bir adım dahi geri durmayan kahraman polis teşkilatımızın günlerini kutluyorum.

Devletimizin ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan polis teşkilatımızın Osmaniye’de ve tüm Türkiye’de mesai saati gözetmeksizin üstün çalışma ve başarıları takdire şayandır. Bugün sokaklarda ve her yerde rahatça yaşamımızı sürdürüyorsak bu aziz Türk Milletinin dualarının her an üzerlerinde olan kahraman güvenlik güçlerimizin sayesindedir.

Ülkesi ve milleti için canla başla görevlerini en iyi şekilde icra eden polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum.

Osmaniyemiz ve Tüm Ülkemizin huzuru için üstün gayret göstererek özveriyle görevlerini icra eden polislerimizi tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum"