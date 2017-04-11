Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Bugün 20:15 TSİ- Osmaniye

Başkan Kadir Kara Türk Polis Teşkilatının 172.Yıldönümünü Kutladı

Osmaniye Belediye Başkanı Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kara, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerini vurgulayarak mesajına şu şekilde devam etti:

“Bugün Milletimizin temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için güvenlik hizmeti sunan Türk Polis Teşkilatımızın 172’inci kuruluş yıl dönümü. 1845’ten bugüne vatanı ve milleti uğruna canlarını vermekten bir adım dahi geri durmayan kahraman polis teşkilatımızın günlerini kutluyorum.

Devletimizin ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan polis teşkilatımızın Osmaniye’de ve tüm Türkiye’de mesai saati gözetmeksizin üstün çalışma ve başarıları takdire şayandır. Bugün sokaklarda ve her yerde rahatça yaşamımızı sürdürüyorsak bu aziz Türk Milletinin dualarının her an üzerlerinde olan kahraman güvenlik güçlerimizin sayesindedir.

Ülkesi ve milleti için canla başla görevlerini en iyi şekilde icra eden polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum.

Osmaniyemiz ve Tüm Ülkemizin huzuru için üstün gayret göstererek özveriyle görevlerini icra eden polislerimizi tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum"

Bugün 20:15 TSİ - Osmaniye

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Verdi mask

İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Ver...

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor.. mask

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor..

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun mask

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun mask

Osmaniyeli tiyatroculardan 33'üncü oyun

Osmaniye'de 159 genç çiftçi projesine hibe desteği mask

Osmaniye'de 159 genç çiftçi projesine hibe desteği

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasında Osmaniye Dereceleri Belli Oldu mask

15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasında Osmaniye Dereceler...

Tenis şampiyonlarına ödül mask

Tenis şampiyonlarına ödül

Osmaniye Barosu Futbol Turnuvası sona erdi mask

Osmaniye Barosu Futbol Turnuvası sona erdi

Osmaniye'de masa tenisi şenliği mask

Osmaniye'de masa tenisi şenliği

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 563