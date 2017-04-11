Geleneksel Çocuk Oyunları Festivalinin Ön Elemeleri Yapıldı

Mendil Kapmaca ve Sek Sek yarışmalarına başvurunun çok olması nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu finalde yarışmak için öğrenciler kıyasıya bir mücadele verdi. Osmaniye Gençlik Merkezinin spor salonunda düzenlenen müsabakaları Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu hakemleri tarafından yönetildi.

İlk olarak 17 ilkokulun katılımı ile mendil kapmaca yarışmaları yapıldı. Öğrenciler ile birlikte velilerinde büyük ilgi gösterdiği mendil kapmaca yarışmasında kıyasıya bir mücadelenin yanı sıra eğlenceli dakikalar yaşandı. Çeşitli ilkokullardan 200 öğrencinin takımlar halinde yarıştığı mendil kapmacada Salih Bahçeli, Mithat Paşa, Cebeli Bereket ve Yediocak ilkokulları 23 Nisan’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali’nin finalinde yarışmaya hak kazandılar.

Elemelerin ikinci gününde ise sek sek yarışmasının ön elemeleri yapıldı. 7-14 yaş arası 100 öğrencinin katıldığı elemelerde finale 16 öğrenci katılmaya hak kazandı. Elemeler sırasında Osmaniye Belediyesi tarafından çocuklara Masal Park yapbozları dağıtıldı.

FESTİVAL 23 NİSAN’DA CUMHURİYET MEYDANINDA YAPILACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde yapılacak olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00’da başlayacak. Festival kapsamında gıçgıçtan çelik çomağa, kiriştek çevirmeden çember çevirmeye, gülleden kâğıttan uçak yapıp uçurmaya kadar unutulmaya yüz tutmuş nice çocuk oyunları oynanacak ve öğretilecek. Yarışmalara katılan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.